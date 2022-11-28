Дипломат Руд рассказала о наличии канала связи США и РФ для управления ядерными рисками

Канал связи между руководителями Центрального разведывательного управления США и Службой внешней разведки РФ Уильямом Бернсом и Сергеем Нарышкиным предназначен для управления рисками, в первую очередь — ядерными. Об этом заявила временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд, передает РИА Новости.

«У США и Российской Федерации есть каналы для управления рисками, особенно ядерными рисками, и именно этот вопрос был целью встречи директора ЦРУ Бернса со своим российским коллегой», — отметила дипломат. При этом она особо подчеркнула, что «господин Бернс никаких переговоров не проводил и урегулирование конфликта на Украине не обсуждал».

Вместе с тем, по словам собеседницы агентства, в случае необходимости власти России и Штатов могут вновь организовать встречу глав разведывательных служб. «Пока, насколько мне известно, ничего не запланировано», — уточнила она.

Тайные переговоры в Анкаре состоялись 14 ноября. По данным агентства «Рейтер», Бернс передал Нарышкину сообщение американской стороны о последствиях возможного применения Россией ядерного оружия. Из заявления Белого дома следует, что целью встречи было поддержание контактов между двумя странами по вопросам безопасности.

Позднее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с российским лидером Владимиром Путиным заметил, что контакты руководителей двух разведок «сыграли ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации».