Дипломат Малли: США намерены сорвать поставки иранского оружия в Россию

Иран не заинтересован в возобновлении ядерной сделки, поэтому Соединенные Штаты сосредоточатся на других вопросах, включая попытки сдержать и сорвать поставки иранского оружия в Россию. Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg специальный посланник США по Ирану Роберт Малли.

«Иран не заинтересован в сделке, а мы сосредоточены на других вещах. Прямо сейчас мы можем изменить ситуацию, пытаясь сдержать и сорвать поставки оружия в Россию и пытаясь поддержать фундаментальные чаяния иранского народа (речь идет о поддержке протестующих в Иране — прим. Т-и)», — подчеркнул дипломат.

«В чем смысл? Зачем нам заострять на этом внимание, если Иран вернется с неприемлемыми требованиями?» — добавил спецпосланник американской администрации, не удержавшись от риторических вопросов.

Власти Ирана в данный момент расширяют работы по обогащению урана и ограничивают международный мониторинг. Они требуют прекращения расследования Международного агентства по атомной энергии как условия любого возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

Ранее Иран признал, что поставили России «ограниченное» число дронов, но заявил, что это произошло до начала специальной военной операции на Украине. По мнению большинства иностранных военных экспертов, используемые Вооруженными силами РФ беспилотники-камикадзе «Герань-2» представляют собой переделанные иранские БПЛА Shahed 136. На данный момент представители российского руководства называют эту информацию ложной.