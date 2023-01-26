Дипломат Гаврилов: Чем шире поддержка Киева Западом, тем шире границы спецоперации

Поставки танков Украине не смогут переломить ход специальной военной операции, а ростом военной поддержки Запада Киеву расширяются и ее границы. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Ничего хорошего с поставками этих танков и возможными поставками нет, но делать из этого тоже катастрофу [не нужно]. Они ничего не изменят на фронте. Наша решимость доказана. Вся эта шумиха создается, чтобы подчинить Европу и чтобы действительно американцам меньше всего в это ввязываться, а Европу натравить на Россию», — цитирует дипломата ТАСС.

Как сообщал ранее «Татар-информ», Украина в общей сложности получит не менее ста современных западных танков. В частности, власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. Правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов Бундесвера и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт.

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал решение Берлина «крайне опасным». Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее предупредил, что одобрение ФРГ поставок танков негативно отразится на отношениях России и Германии.