Die Welt: США поставили под сомнение лояльность Шольца к Украине

Администрация Президента США Джо Байдена усомнилась в принципиальной лояльности канцлера Германии Олафа Шольца по отношению к Украине. Поводом для этого якобы стала «нерешительность» курса политика.

«Американскому терпению пришел конец: долгое время Бундестаг [федеральное собрание ФРГ] прикрывался нарративом о поставках оружия на одном уровне с США», — пишет издание Die Welt.

Накануне глава немецкого Правительства отказался поставлять киевскому режиму некоторые виды техники. 1 сентября Шольц также заявлял, что Германия не должна ускорять темпы реализации европейского плана по отказу от природного газа из России в ущерб себе.

В то же время российский посол ФРГ Сергей Нечаев высказал мнение, что ФРГ уже перешла «красную черту», когда начала поставлять летальное оружие Украине. По его словам, путь, на который НАТО толкают немецкие власти, ведет в никуда.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.