Посол России в ФРГ: Германия переступила красную черту, поставив Киеву летальное оружие

Германия переступила красную черту, начав поставки летального оружия на Украину. Таким мнением в интервью «Известиям» поделился российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.

«Сам факт снабжения украинского режима летальным оружием германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — это красная черта, которую немецкие власти не должны были переступать. В том числе с учетом моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнул он.

Дипломат полагает, что путь, на который Германию толкнули союзники по НАТО, ведет в никуда. Накачка Киева оружием может привести лишь к затягиванию конфликта и, соответственно, увеличению числа жертв.

Кроме того, путь примирения народов России и ФРГ, которым страны двигались после войны, «подвергся эрозии». Тем более что в ближайшем будущем нет надежд на то, что агрессивная риторика Берлина изменится.