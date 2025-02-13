«Диалог с героем»: боец СВО встретился со школьниками Альметьевска

В Год защитника Отечества, в преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов в альметьевской гимназии №1 имени Р.изы Фахретдина состоялась встреча с выпускником, участником специальной военной операции Айнуром Якуповым.

Мероприятие было организовано в рамках республиканской патриотической акции «Диалог с героем», рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Боец поблагодарил учащихся за шефскую помощь и письма для солдат. В этот день также была передана помощь, собранная родителями, учениками и педагогами.

Сегодня школьный отряд «Волонтеры Победы» школы №23 «Менеджер» вместе с Альметьевским отделением волонтеров и организацией ветеранов «Боевое братство» присоединился к «Диалогу с героем боевых действий».

Школьники смогли пообщаться с ветеранами боевых действий: Асхатом Баталовым и Александром Голевым. Асхат поделился воспоминаниями о своем дедушке, ветеране Великой Отечественной войны, а Александр рассказал о своей службе в Чечне. В конце встречи, которая прошла в историко-патриотическом музее «Память», ветераны ответили на вопросы молодежи.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.