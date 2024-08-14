Строительство нового здания театра Камала завершится к началу саммита БРИКС

Фото: © Рустем Шакиров / «Татар-информ»

К саммиту БРИКС, который пройдет в октябре в Казани, реализуется большой объем работ по возведению новых объектов и благоустройству территорий. Об основных проектах и степени их готовности рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин, сообщает пресс-служба министерства.

Так, к началу международного события завершится строительство знакового для города объекта — нового здания Татарского драматического театра имени Г. Камала на берегу озера Кабан, а также завершится и обустройство парка на прилегающей к нему территории.

Еще один большой проект — детский парк на берегу Казанки. На сегодня выполнено 89% строительно-монтажных работ: завершаются внесение плодородного грунта, монтаж закладных под освещение, устройство кабелей электроснабжения, монолитные работы под брусчатку, а также монтаж малых архитектурных форм, кровли павильона. В парке сажают деревья, укладывают газон и брусчатку. Откроют пространство в День республики и Казани.

К саммиту БРИКС отрасль гостеприимства пополнится 8 апарт-отелями, расположенными у моста Миллениум. Строительство находится на завершающей стадии. Рядом с ними ведется строительство двух первых башен гостиничного комплекса.

Напомним, что XVI саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября 2024 года. Раис Татарстана Рустам Минниханов на прошедшем в Доме Правительства совещании подчеркнул, что необходимо с большой ответственностью подойти к выполнению оставшихся подготовительных работ.