«Не планируем снижать рекордную планку»: Айзатуллин о жилье и ключевых объектах к БРИКС

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин всретился с журналистами в преддверии Дня строителя

Фото: minstroy.tatarstan.ru

Оборот стройотрасли Татарстана составит 791 млрд рублей

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин начал встречу с основных показателей. Так, оборот строительной отрасли Татарстана за шесть месяцев 2024 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 316 млрд рублей.

По словам министра, на долю строительного комплекса приходится 7% валового регионального продукта республики. Минувший год отрасль завершила с рекордным показателем оборота в 708 млрд рублей, прогнозная цифра на этот год — 791 миллиард.

Несмотря на положительную динамику рынка, строители республики в этом году столкнулись с большим дефицитом рабочих рук. Общие потери министр оценил в 7 тыс. сотрудников.

Если в прошлом году численность работников стройкомплекса составляла 92,3 тыс. человек, то в этом году — 85,7 тыс. Причина — ужесточение миграционной политики и решение части мигрантов не приезжать на заработки в Россию. При этом средняя заработная плата за первое полугодие выросла на 24%.

«Часть работников из Средней Азии не приехали к нам, потому что не смогли правильно оформить свои документы. Кого-то депортировали из-за незаконного нахождения здесь. Кто-то ушел в частный бизнес. Много разных факторов», — пояснил причину глава ведомства.

Оборот строительной отрасли Татарстана за шесть месяцев 2024 года вырос на 25% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан лидирует по вводу жилья в ПФО

Марат Айзатуллин уверен, что в Татарстане выполнят годовой план по вводу жилья. На 7 августа в республике введено 2 млн 535 тыс. кв. метров жилья. По этим данным Татарстан занимает третью позицию в России и первую — по Приволжскому федеральному округу.

«Большая часть — это индивидуальное жилищное строительство, по многоквартирным домам тоже идем в графике. График у нас есть, отработан и со строителями, и с застройщиками. Поэтому к концу года мы все планы однозначно выполним», — сказал Айзатуллин.

Министр уточнил, что в 2023 году в республике построили «рекордные» 3,4 млн квадратных метров жилья.

«Пока нам ставят задачу 3,1 млн кв. метров, но так как меньше вводить, чем в прошлом году, мы просто не имеем права, поэтому этой цифры мы достигнем. Проблем здесь не видим», — заверил выступающий.

В 2023 году в республике построили «рекордные» 3,4 млн квадратных метров жилья Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Градостроительный потенциал в республике есть»

Несмотря на падение объема продаж на 40% на рынке жилья, Минстрой Татарстана продолжит выполнять планы по строительству.

«Пока таких вводных (о корректировке, – прим. Т-и) от Минстроя России мы не получали, у нас есть планы, расписанные до 2030 года, по которым к 2030 году мы должны вводить 3,5 млн квадратных метров жилья. Объемы продаж — да, они сегодня упали. Если сравнивать с прошлым годом, это порядка 40%. С 1 июля отменили льготную ипотеку. Но сохранилась сельская, семейная и IT-ипотека. Понятно, что там появятся новые правила — чуть-чуть сузится круг и по сельской ипотеке, и по IT-ипотеке. По IT-ипотеке даже, может, — загадывать не буду — мы что-то выиграем. Запретят в Москве, Санкт-Петербурге, и „айтишник“, который работает здесь и получает квартиру, должен будет до конца отработать, пока не закроет кредит. Такие новые правила», — рассказал министр.

Он отметил, что градостроительный потенциал в республике есть.

«Мы имеем 495 уже выданных разрешений на 4 млн 522 тыс. кв. метров. Если сравнивать с прошлым годом, совокупная площадь выросла на 8%. И сегодня вместе с Институтом пространственного планирования РТ мы регулируем, где-то даже наших строителей останавливаем — в Казанской агломерации», — сказал министр.

Несмотря на падение объема продаж на 40% на рынке жилья, Минстрой Татарстана продолжит выполнять планы по строительству Фото: © «Татар-информ»

На реализацию двух проектов Казанской агломерации – 20 млрд рублей

На строительство «Большого Зеленодольска» и «Лаишевского узла» выделено порядка 20 миллиардов рублей.

По словам Айзатуллина, в «Большом Зеленодольске» к 2036 году планируют построить 5 млн кв. метров жилья.

В рамках строительства «Лаишского узла» реализуют семь проектов с участием федеральных средств, включая бюджетные кредиты, инвестиционно-бюджетные кредиты, специальные казначейские кредиты, фонды и деньги фонда национального благосостояния.

«На данный момент строятся магистральные сети, водопровод, канализация и насосная станция. Реализация программ на этих площадках позволит нам создать задел — порядка 10 млн кв. метров под будущее жилищное строительство», — отметил спикер.

В целом координирует эту огромную работу Институт пространственного планирования. Он разработал мастер-план Казанской агломерации, который прошел все стадии согласования и ждет утверждения Правительством республики.

«Институт подготовил план Казанской агломерации. Следующий этап — подготовка плана Камской агломерации. Мы уже проводили встречи в Набережных Челнах, Нижнекамске. Третий этап — план Альметьевской агломерации, который также необходимо совместно отработать [с муниципалитетом]», — поделился планами министр.

Проблема с износом сетей — насущная по всей республике Фото: metshin.ru

В Татарстане необходимо заменить 32% всех сетей ЖКХ

Марат Айзатуллин прокомментировал новую программу по модернизации сетей ЖКХ. Ее создание накануне анонсировал Раис Татарстана Рустам Минниханов во время посещения трех районов республики.

По словам министра, Рустам Минниханов в минувшую субботу на совещании в Кабмине поднял вопрос о создании программы.

«Рустам Нургалиевич поручил рассмотреть наши программы, которые мы реализуем на протяжении более 13 лет. В рамках различных программ уже построено более 500 спортивных площадок и более 500 фельдшерско-акушерских пунктов. В первую очередь программа затронет районы республики, которые уже обеспечены социальными объектами. Предварительное решение о рассмотрении программы уже внесено», — поделился подробностями глава ведомства.

Он подчеркнул, что проблема с износом сетей — насущная по всей республике. В целом, в Татарстане необходимо заменить 32% всех сетей.

«Если приводить цифры, то в республике порядка 26 тыс. километров сетей, из них 18,9 тысяч — сети водоснабжения, порядка 6 тысяч — водоотведения и 3,8 тысячи — сети теплоснабжения. На сегодняшний день порядка 8 тыс. километров сетей требует замены. Изношенность очень серьезная», — посетовал министр.

Спикер отметил, что республике нужна новая программа, но должна пройти тщательная подготовка, которая включает поиск подрядчиков, составление проектной и сметной документации, заготовку материалов, подбор рабочих кадров.

За короткие сроки программу не удастся реализовать. «Когда все программы на будущий год сформируются, мы будем готовы озвучить цифры», — заключил Марат Айзатуллин.

В этом году в Татарстане появится 11 крупных объектов — 8 новых школ и 3 дополнительных учебных корпуса Фото: © «Татар-информ»

Львиная доля средств направлена на объекты образования

В этом году в Татарстане реализуются 44 республиканские программы, шесть национальных проектов, три госпрограммы и внепрограммные мероприятия, в которые входят 3,4 тыс. объектов на сумму более 107 млрд рублей. Из них 39 млрд направлено на объекты образования.

«В этом году в Татарстане появится 11 крупных объектов — 8 новых школ и 3 дополнительных учебных корпуса — в Казани, Куюках и Кукморе в общей сложности на 10 тыс. ученических мест. Также строим 10 новых детских садов на 2,2 тыс. мест», — отметил министр.

Также будут отремонтированы 234 объекта, среди которых школы, детские сады, пищеблоки в школах, здания общежитий, ресурсные центры и здания высших учебных заведений.

Помимо этого, в этом году планируется благоустроить еще 64 объекта, а также 833 придомовые территории в рамках программы «Наш двор» на общую сумму более 12 млрд рублей.

«Программа общественных пространств действует с 2015-го, к 2023 году появилось 435 парков. В этом году идут работы в 64 парках на 2,3 млрд рублей. В рамках программы „Наш двор“ отремонтировали 4339 дворов. В этом году в программе — 833 двора на 10 млрд», — уточнил Марат Айзатуллин.

До саммита БРИКС осталось два с половиной месяца. Все объекты в высокой степени готовности Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Дождь для строительства не лучший прогноз»

Озвучил министр и ключевые объекты, которые построены по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова, их открытие ожидается в Казани в этом году. Это новое здание театра Камала на берегу озера Кабан и Детский парк на набережной Казанки.

«Парк будет самым лучшим детским парком. Будем открывать его 30 августа. Работы по обоим объектам ведутся», — рассказал министр.

Несмотря на непростые для строителей погодные условия и дожди, Марат Айзатуллин выразил уверенность, что все стройки завершатся в срок.

«Меньше месяца осталось до Дня республики, когда мы вводим ключевые объекты. Я думаю, с помощью Всевышнего мы все эти вопросы решим, и тучи обойдут нас стороной. Дождь для строительства не лучший прогноз. Но наши строители с достоинством справятся с задачей», — отметил он.

До саммита БРИКС осталось два с половиной месяца. Министр подчеркнул, что все объекты в высокой степени готовности. Сегодня 2261 человек заняты на строительстве гостиничного комплекса у моста «Миллениум», еще около 1 тыс. — на площадке театра им. Камала.

«Стараемся! Вы сами видите, как они растут каждый день, даже отсюда видно», – обратил он внимание на стройку гостиницы у моста «Миллениум».

«Могу сказать, что по пятой башне, которая будет 16-этажной, сейчас мы находимся на 14-м этаже. Башня, которая левее, будет 18-этажной. Мы стремимся успеть к саммиту, готовим эти объекты. Восемь апарт-отелей рядом на берегу тоже в высокой степени готовности», — сообщил министр.