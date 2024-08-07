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Минниханов: Вышли на финишную прямую в процессе подготовки к саммиту БРИКС
Саммит БРИКС в Казани состоится через два с половиной месяца, необходимио с большой ответственностью подойти к выполнению оставшихся подготовительных работ. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов сказал на заседании республиканского оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС в 2024 году.
В мероприятии приняли Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин и руководители республиканских министерств и ведомств, передает пресс-служба Раиса РТ.
«До саммита остается всего два с половиной месяца. Мы вышли на финишную прямую в процессе подготовки. Необходимо слаженно и с большой ответственностью подойти к выполнению всех запланированных мероприятий. Главная задача – обеспечение безопасности», – сказал руководитель республики.
Он отметил, что в рамках подготовки проводится большая организационная работа в тесном взаимодействии с федеральным оргкомитетом и коллегами из федеральных министерств и ведомств.
Напомним, что XVI саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября 2024 года. Рустам Минниханов подчеркнул, что для обеспечения общественной безопасности и для удобства горожан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным принято решение объявить 22-24 октября нерабочими днями в Казани. В соответствии с данным документом подготовлен Указ Раиса Татарстана.
Заместитель Премьер-министра – руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров, который возглавляет оперштаб по координации подготовительной работы, в том числе деятельности 14 рабочих групп, отметил, что Казань имеет большой опыт проведения крупных международных мероприятий. Ведется большая работа по подготовке городской и транспортной инфраструктуры, ремонту дорог и инженерных сетей, благоустройству города. Значительно усилены меры безопасности и антитеррористической защищенности.
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