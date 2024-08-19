Детский парк, Билан, герои СВО и салют: как в Казани отметят День города и республики

В День города и республики в экстрим-парке «Урам» пройдет одноименный шестой фестиваль уличных культур

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Конные скачки, праздник гармонистов и оперный фестиваль

Для жителей и гостей Казани на 30 августа подготовили обширную праздничную программу, рассказала на деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома Гузель Сагитова.

Стартует программа в 10 утра в экстрим-парке «Урам». Здесь будет проходить одноименный шестой фестиваль уличных культур.

На территории Казанского Кремля в это же время начнется фестиваль современной татарской культуры «ДәртФест» с участием исполнителей татарской эстрады, а также резидентов лейбла Yummy music.

На площади перед театром Камала в 11 часов соберутся более тысячи гармонистов со всей республики – здесь пройдет народный праздник «Уйнагыз, гармуннар!». В 13 часов на этой же площадке начнется гала-концерт фестиваля работающей молодежи «Безнең заман».

На площади перед театром Камала соберутся более тысячи гармонистов со всей республики Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На набережной озера Кабан с 12 часов пройдет целый ряд мероприятий: фестиваль народного костюма «Милли кием», концерт, ярмарка, презентация книги об озере Кабан, лекции и экскурсии.

На пешеходной улице Каюма Насыри в 13 часов откроется фестиваль «Казан сөлгесе» с участием более 500 певцов и танцоров народного жанра.

На Казанском ипподроме в 14 часов начнется конно-спортивный праздник, в программе которого скачки и концертная программа мастеров искусств.

На площади перед Дворцом земледельцев в 19.30 откроется оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень». На сцене в том числе выступит солистка Мариинского театра Мария Баракова.

На площади перед Дворцом земледельцев в 19.30 откроется оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень» Фото: © «Татар-информ»

Помимо этого, праздничные мероприятия традиционно пройдут в парке им.Горького. Там запланировали легкоатлетический кросс, турнир по шахматам, соревнования по баскетболу, мини-футболу и открытый урок по йоге.

Еще одна основная площадка – Центр семьи «Казан». В 10.30 на главной сцене здесь зарегистрируют брак 45 пар со всех районов республики, а в 13 часов стартует мотофестиваль «Два Кремля» с участием рэпера ST.

В Казанской ратуше будут чествовать новых почетных граждан Казани

В Казанской ратуше в этот день будут чествовать новых почетных граждан города, в этом году ими стали вице-премьер России Марат Хуснуллин и управляющий МУП трест «Горводзеленхоз» Роза Заббарова. С такой инициативой выступил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, Казанская городская дума ее одобрила.

В Казанской ратуше в этот день будут чествовать новых почетных граждан города Фото: © «Татар-информ»

Благодаря Хуснуллину в Казани реализовывались программы ликвидации ветхого жилья, возводились новые жилые микрорайоны, культурные и спортивные объекты, построены знаковые для каждого жителя города объекты: мечеть Кул Шариф, площадь Тысячелетия, мост Миллениум, запущены в эксплуатацию первые пять станций Казанского метрополитена и другие объекты.

«За время работы Марата Шакирзяновича на посту министра в республике был привлечен большой объем федеральных средств, инвестиций, прежде всего под комплексную программу развития ЖКХ Татарстана. Высокий профессионализм, стратегическое мышление, новаторские идеи Марата Шакирзяновича по праву были оценены на самом высоком уровне», – отметил Метшин на XXXI сессии Казанской городской Думы.

На обслуживании Горводзеленхоза находится более 160 парков и скверов, общая площадь которых составляет 550 гектаров.

«Роза Шарифулловна внесла значительный вклад в благоустройство столицы республики, в развитие ее природно-рекреационного каркаса <...> Ей сформирован стабильный профессиональный коллектив численностью более 500 сотрудников, который 7 дней в неделю, 365 дней в году, в любую погоду работает на благо нашего города, стремясь сделать его еще более благоустроенным и красивым», – сказал Метшин.

Для казанцев и гостей столицы Татарстана подготовили выступление известного российского певца Димы Билана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Хэдлайнеры вечера – Дима Билан и «Братья Грим»

В 17.30 состоится самая ожидаемая часть праздника – на главной сцене Дня города и республики начнется концерт, на котором выступят артисты Казанской городской филармонии, участники фестиваля «Станция МИР», певица Фаузия и казанская исполнительница «Дышать».

А на «десерт» для казанцев и гостей столицы Татарстана подготовили выступление известного российского певца Димы Билана. Хэдлайнером вечера также станет группа «Братья Грим».

«И наконец, в 22.00 небо над акваторией Казанки украсит масштабный салют, наблюдать за которым можно будет с любой стороны набережной, от центра ГИМС до моста Миллениум», – заключила Гузель Сагитова.

В 22.00 небо над акваторией Казанки украсит масштабный салют Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Обратить внимание на участников СВО»

В День города и республики особое внимание уделят ветеранам СВО, членам семей бойцов. Такое поручение на совещании в Доме Правительства РТ дал Рустам Минниханов. По словам Раиса Татарстана, в главный праздник региона они должны ощутить поддержку от республики.

«В рамках подготовки к празднику обращаю внимание глав муниципальных образований, министерства культуры и всех остальных министерств, которые задействованы в этой истории, обратить особое внимание на наших ветеранов и участников СВО. Не забыть об их семьях», — обратил внимание он.

Также руководитель республики призвал провести все праздничные мероприятия на самом высоком организационном уровне и потребовал строгого соблюдения всех требований безопасности.

Одним из гостей станет участник СВО, Герой России Рустам Сайфуллин.

В День города и республики в Казани откроют новый детский парк «Елмай» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Появится единая линия набережной – от Кировской дамбы до Миллениума»

В День города и Республики в Казани откроют новый детский парк «Елмай».

«Парк „Елмай“ станет самым масштабным открытым пространством для детей в Татарстане, которое реализовано в рамках Стратегии развития Казанки. Стоит сказать, что у такого парка и в масштабах страны аналогов мало. Одна из жемчужин парка — грандиозная сцена», – отметила замруководителя исполкома.

В новом парке 30 августа программу представят резиденты творческого движения «Эйбэт» и «Архидети», в кафе пройдут кулинарные мастер-классы, откроется детский книжный магазин.

«На набережной работы идут в хорошем темпе, много еще нужно успеть. Постоянно, еженедельно мы там штабим, принимаем какие-то решения. У нас появится единая линия набережной – от Кировской дамбы до Миллениума», – заметил мэр Казани Ильсур Метшин.

В праздничный день в городе временно перекроют движение по ряду участков дорог Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В День города и республики в Казани ограничат движение по ряду дорог

В праздничный день в городе временно перекроют движение по ряду участков дорог.

Так, 30 августа в течение дня будет перекрыта улица Сибгата Хакима на участке от улицы Декабристов до улицы Абсалямова и парковочная зона возле Центра семьи «Казан».

С 7.00 до 22.00 перекрытие затронет улицы Марджани, Каюма Насыйри и Зайни Султана.

С 13.00 до 17.00 будут действовать ограничения на улице Кремлевской и Площади 1 Мая до улицы Астрономической, в том числе Ивановский спуск.