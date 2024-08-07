Управляющей Горводзеленхоза присвоили звание «Почетный гражданин Казани»

Роза Заббарова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Управляющей Горводзеленхоза Розе Заббаровой присвоили звание «Почетный гражданин Казани». Его она получила за многолетний плодотворный труд и весомый вклад в развитие отрасли внешнего благоустройства города, за активную общественную деятельность. С такой инициативой выступил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, Казанская городская дума его одобрила.

«Роза Шарифулловна внесла значительный вклад в благоустройство столицы республики, в развитие ее природно-регистрационного каркаса <...> Ей сформирован стабильный профессиональный коллектив численностью более 500 сотрудников, который 7 дней в неделю, 365 дней в году, в любую погоду работает на благо нашего города, стремясь сделать его еще более благоустроенным и красивым», — прокомментировал Метшин.

Благодаря труду Розы Заббаровой в Казани появились уникальные места отдыха для горожан. В их числе парк Тысячелетия, Горкинско-Ометьевский лес, бульвар Фестивальный, сквер Салават купере. В настоящее время на обслуживании Горводзеленхоза находится более 160 парков и скверов, общая площадь которых составляет 550 гектаров.