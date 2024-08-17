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Общество 17 августа 2024 11:42

Минниханов: В День республики семьи бойцов СВО должны ощутить нашу поддержку

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30 августа, в День республики и города Казани, важно уделить внимание ветеранам СВО, членам семей бойцов, особенно погибших. В главный праздник региона они должны ощутить поддержку от республики, заявил на субботнем совещании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«В рамках подготовки к празднику обращаю внимание глав муниципальных образований, Министерства культуры и всех остальных министерств, которые задействованы в этой истории, обратить особое внимание на наших ветеранов и участников СВО. Не забыть об их семьях», — обратил внимание он.

Также руководитель республики призвал провести все праздничные мероприятия на самом высоком организационном уровне и потребовал строгого соблюдения всех требований безопасности.

#день республики #Рустам Минниханов #спецоперация
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