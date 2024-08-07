Марату Хуснуллину присвоили звание «Почетный гражданин Казани»

Марат Хуснуллин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Звание «Почетный гражданин Казани» присвоили заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Марату Хуснуллину за выдающийся личный вклад в социально-экономическое развитие и процветание города. С такой инициативой выступил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, Казанская городская дума его одобрила.

«Уроженец Казани Марат Хуснуллин, несмотря на расстояние, хранит в своем сердце частичку родного края и оказывает постоянную всемирную поддержку проектов, направленных на социально-экономическое развитие Республики Татарстан и ее столицы», – прокомментировал Метшин.

Он также напомнил, что благодаря Хуснуллину в Казани реализовывались программы ликвидации ветхого жилья, возводились новые жилые микрорайоны, культурные и спортивные объекты, построены знаковые для каждого жителя города объекты: мечеть Кул Шариф, площадь Тысячелетия, мост Миллениум, запущены в эксплуатацию первые пять станций Казанского метрополитена и другие объекты.

«За время работы Марата Шакирзяновича на посту министра в республике был привлечен большой объем федеральных средств, инвестиций, прежде всего под комплексную программу развития ЖКХ Татарстана. Высокий профессионализм, стратегическое мышление, новаторские идеи Марата Шакирзяновича по праву были оценены на самом высоком уровне», – заключил градоначальник.