Детский омбудсмен РТ объяснила, как понять, что ребенка вербуют для совершения диверсии

Ирины Волынец

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец высказалась о деле несовершеннолетних диверсантов из Татарстана и рассказала, как понять, что ребенка вербуют для совершения диверсии.

Напомним, на днях Верховный суд Татарстана вынес приговор троим жителям республики за диверсионные поджоги на объектах железной дороги и связи. Один из них получил 17 лет лишения свободы, двое несовершеннолетних по 5 лет воспитательной колонии.

Они совершили диверсию, повлекшую значительный имущественный ущерб. Старший, двадцатилетний Булат Ибрагимов, содействовал диверсионной деятельности и привлек несовершеннолетних в совершение преступлений.

Выяснилось, что Ибрагимов в мессенджере познакомился с куратором, который обещал платить за диверсии. Для этого ранее судимый за кражу Ибрагимов нанял двоих несовершеннолетний исполнителей. За поджог релейного шкафа Ибрагимов получил 460 долларов, заплатив из них по тысяче рублей подросткам. Следствию известно о попытках Булата завербовать больше несовершеннолетних, которые не увенчались успехом.

Ирина Волынец отметила, что социальные сети являются самым эффективным и широким по охвату инструментом, которым пользуются злоумышленники, вербуя детей в деструктивные сообщества.

Чаще всего вербовка начинается с личного и очень навязчивого общения. Вербовщики пытаются завладеть всем вниманием и временем пользователя, предлагают легкий заработок. В силу своей неопытности подростки хотят заработать большие деньги, не прилагая особых усилий, часто не догадываясь о том, что это преступление.

Подростку, общаясь в сети, нужно помнить:

- в интернете человек может быть не тем, за кого себя выдает;

- легкий заработок может привести к уголовной ответственности, а поступившее предложение надо обсудить со взрослыми, которым он доверяет;

- нельзя доверять всей информации, размещенной в интернете;

- в случае угроз следует позвать на помощь.

Волынец, напомнила: если что-то в Сети звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то это, вероятно, обман. При этом незнание закона не спасет от ответственности. Не верьте тем, кто говорит, что за противоправный поступок ничего не будет. Уголовную ответственность несут и несовершеннолетние с 14 лет. До этого возраста можно оказаться в спецшколе закрытого типа.

Родителям важно помнить – ребенок должен знать об опасностях общения с незнакомцами в интернете. Родителей должно насторожить: появление странных друзей, отдаление от близких людей, провоцирование конфликтов, претензии, ненависть и агрессия к родным и друзьям.

Вызывающее и агрессивное поведение ребенка по отношению родителям может являться результатом манипуляции его сознанием со стороны преступников. Поэтому очень важно не ссориться с ребенком и не конфликтовать, а пытаться всегда оставлять возможность для диалога, искать подлинную причину его поведения и устранять ее. Старайтесь постоянно поддерживать своего ребенка.

В случае обнаружения нежелательных контактов в соцсетях ребенка и потенциальной угрозе, необходимо сообщать в полицию, прикладывая все имеющиеся доказательства: ссылки на группы и сообщества, скриншоты переписки, ссылки на аккаунты преступников.

Поддерживайте контакты с друзьями и одноклассниками ребенка, а также их родителями, информация от которых может быть весьма полезной для общего понимания интересов, сложностей и проблем ребенка, а также для принятия своевременных мер.