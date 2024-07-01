Детская больница у Казанки и поликлиники в ЖК: где в Казани появятся новые медучреждения

В 2025–2030 годах в Казани планируется строительство поликлиник в новых жилых комплексах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В казанских жилкомплексах построят новые медучреждения

В Казани в 2025–2030 годах построят новые медицинские учреждения. В основном они будут располагаться тем, где появятся новые жилые комплексы, рассказал начальник Управления здравоохранения столицы РТ Владимир Филатов.

Планируется, что новые медучреждения построят:

в ЖК «Весна» — взрослая поликлиника на 400 посещений (в смену);

в ЖК «Лето» — детская поликлиника на 200 посещений;

в ЖК «Волжские просторы» — детская поликлиника на 200 посещений;

в ЖК «Березовая роща» — взрослая поликлиника на 300 посещений;

в ЖК «Времена года» — взрослая и детская поликлиника на 400 посещений.

Кроме того, сейчас обсуждается строительство взрослой и детской поликлиники на 750 посещений – аналога медучреждения в ЖК «Салават Купере». Построить такой крупный объект планируется между улицами Аделя Кутуя и Родина в Советском районе Казани. Также хотят возвести поликлинику клинической больницы №2 на 485 посещений в Кировском районе и создать амбулаторное учреждение для взрослых и детей в поселке Вишневка.

«Безусловно, все эти преобразования приведут к улучшению доступности и качества оказания медицинской помощи и, как следствие, повышению удовлетворенности как взрослого, так и детского населения города Казани», — заключил Филатов.

Для нужд нового медучреждения закупят высокотехнологичное медицинское оборудование Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Поликлиника в «Салават Купере» будет обслуживать до 60 тыс. человек

Строительство новой поликлиники в ЖК «Салават Купере» планируют завершить в этом году. Она сможет обслуживать до 60 тыс. человек в год. Ее оснастят компьютерным томографом и тремя рентгеновскими аппаратами.

Также для нужд нового медучреждения закупят флюорограф, маммограф, физиотерапевтическое оборудование, аппараты ЭКГ, оборудование для нейрофизиологических исследований и многое другое.

«В структуру медучреждения войдут поликлиники для взрослых и детей, женская консультация, травматологический пункт, филиал станции скорой и неотложной медицинской помощи на пять бригад», — пояснил Владимир Филатов.

На строительство поликлиники площадью 12 тыс. кв. метров в 2024 году потратят 621,8 млн рублей. В 2023 году на это уже было направлено 190,9 млн.

Строительство новой поликлиники в ЖК «Салават Купере» планируют завершить в этом году Фото: kzn.ru

Для казанской больницы №18 построят новое приемное отделение

В рамках Республиканской программы модернизации первичного звена здравоохранения в Казани также планируют построить современное приемно-диагностическое отделение (ПДО) Центральной городской клинической больницы №18 на улице Мавлютова. Площадь объекта составит свыше 4 тыс. кв. метров.

«В структуре ПДО планируется приемная зона с оказанием плановой и экстренной помощи, реанимация, сосудистый центр, операционное отделение, диагностическое отделение», — перечислил начальник Управления здравоохранения столицы РТ.

Строители уже провели работы по выносу инженерных сетей. Ориентировочный срок завершения строительства нового приемно-диагностического отделения — 2025 год.

Одновременно с этим в больнице продолжается капитальный ремонт, в общей сложности здесь приведут в порядок 11,9 тыс. кв. метров. Уже отремонтировали неврологическое, гинекологическое, хирургическое отделения и лор-отделение. Завершение капремонта также запланировано на 2025 год.

Владимир Филатов: «Безусловно, все эти преобразования приведут к улучшению доступности и качества оказания медицинской помощи» Фото: kzn.ru

В Казани ищут инвесторов для будущей детской больницы на Гаврилова

Источник финансирования строительства детской больницы на улице Гаврилова в столице Татарстана еще не определен, однако территорию уже активно готовят к застройке.

«В настоящее время ведутся проектные работы, [вскоре они] заканчиваются, но мы пока осторожно подходим к этому вопросу, поскольку источник финансирования еще не определен. В принципе, это в наших планах тоже», — пояснил Владимир Филатов, отвечая на вопрос руководителя исполкома города Рустема Гафарова.

«Надо быть готовым ко всему, в любой момент у нас может, как говорится, „выстрелить на финансирование“. Надо, чтобы мы были полностью готовы. Я прошу вас наши городские службы не успокаивать, если где-то что-то стоит, надо дорабатывать», — прокомментировал Гафаров.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в многофункциональном медицинском центре помощь будут оказывать различные специалисты. Здесь планируют открыть отделение восстановительного лечения и детской реабилитации, а лечебные процедуры будут проводить на открытом воздухе.

По задумке, клиника должна вписаться в уникальный природный комплекс набережной Казанки. Предполагается, что дизайн береговой зоны с прогулочными дорожками и детскими площадками, оздоровительными тропами позволит повысить терапевтический эффект. В горздраве отмечали: «Визуальный контакт с природой и созерцание водных объектов позволит улучшить настроение и снизить уровень стресса».

В столице Татарстана за последние семь лет отремонтировали и оснастили новым оборудованием более сотни медицинских учреждений Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ближайший год в Казани капитально отремонтируют еще три больницы

В столице Татарстана за последние семь лет отремонтировали и оснастили новым оборудованием более сотни медицинских учреждений. В этом году ремонт также продолжается на ряде объектов здравоохранения.

Так, в городской клинической больнице №16 на улице Гагарина уже закончены работы в терапевтическом, гинекологическом, пульмонологическом и лор-отделении. Здесь продолжают приводить в порядок хирургическое и реанимационное отделения. Общая площадь работ составляет около 8,2 тыс. кв. метров, а завершить их планируют в 2024 году.

Продолжается ремонт в Госпитале для ветеранов войн на улице Исаева, который начался в 2020 году. В корпусе №2, площадь которого превышает 8,6 тыс. кв. метров, работы уже завершены. Там отремонтировали и оснастили новым оборудованием отделения хирургии, реанимации, анестезиологии, сосудистого центра, реабилитации и терапии. В планах на 2024–2025 годы — отремонтировать первый лечебный корпус площадью 3,5 тыс. кв. метров.

Капремонт идет в клинической больнице №2 на улице Музыкальная. Уже закончили работы в терапевтическом, кардиологическом и реабилитационном отделениях. Полностью завершить капитальный ремонт здания общей площадью более 6 тыс. кв. метров планируют в 2025 году.