На строительство поликлиники в «Салават купере» в 2024 году выделят 621,8 млн рублей

На строительство поликлиники в жилом районе «Салават купере» в 2024 году потратят 621,8 млн рублей. В 2023 году уже реализовали 190,9 млн, следует из презентации главы Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова, которую он представил сегодня на деловом понедельнике.

Предполагается, что новый объект объединит в себе взрослое и детское отделения, женскую консультацию, скорую помощь и будет обслуживать до 30 тыс. пациентов.

Также продолжается капремонт в стационаре клинической больницы №2. В 2022-2023 годах на него потратили 261 млн рублей, 195 млн запланировано на эти цели в 2024-м.

Миронов напомнил, что в 2023 году завершился ремонт сразу двух корпусов городской больницы №16 горбольницы. Суммарно она обслуживает более 56 тыс. жителей, а в стационаре ежегодно получают медпомощь до 12 тыс. пациентов. Кроме того, капитально отремонтировали горбольницу №1 и здание госпиталя для ветеранов войн, где открыли специальное отделение для лечения участников СВО. Были закуплены уникальные роботизированные комплексы, которые проводят тренировочное лечение и диагностику пациентов.