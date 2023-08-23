Поликлиника в казанском ЖК «Салават купере» откроется к концу 2024 года

Фото: vk.com/airatfarrahov

Новая поликлиника, строительство которой ведется в настоящее время в казанском ЖК «Салават купере», откроется к концу 2024 года. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов во время рабочего выезда на объект.

Фаррахов напомнил, что жители микрорайона обращались с просьбами о строительстве нового медучреждения как в профильные органы, так и к депутату Госдумы лично. «В “Салават купере” за короткие сроки построили очень много жилья, и, естественно, имеющаяся поликлиника перестала удовлетворять запросы граждан, – объяснил он. – В итоге народная программа, которая составлялась по выборам депутатов Госдумы, включила в себя этот объект».

Площадь поликлиники составит 10,6 кв.м. Она будет рассчитана на 50 тыс. человек взрослого населения и 15 тыс. детского. Рассчитывается, что она сможет принимать 750 пациентов в смену.

Новое медучреждение станет филиалом городской поликлиники №12 и будет вмещать взрослое и детское отделения, гериатрический центр, стоматологию, школьную медицину, центр травмы и травмпункт, неотложную помощь.

Финансирование строительства ведется в рамках национального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Стоимость объекта составляет 812,7 млн рублей, уточнили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Партийный десант побывал в эти дни и на других объектах социальной значимости, которые готовятся к открытию. Так, глава Альметьевского района Тимур Нагуманов проинспектировал ход ремонта в гимназии №1 имени Ризы Фахретдина. Здесь проходит капитальный ремонт с заменой инженерных сетей, канализации и системы отопления, кровли, окон. Также в рамках работ будет благоустроена пришкольная территория и установлено уличное освещение. В настоящее время на объекте уже ведутся фасадные работы.

В новом учебном году здесь будет установлен КПП, появится охранная сигнализация, наружное и внутреннее видеонаблюдение, турникеты, металлорамки.

«Гимназия получает второе рождение. Обновленная школа откроет свои двери 1 сентября. Думаю, и дети, и родители, и педагоги будут довольны тем, как преобразится учебное заведение. На следующий год по федеральной программе мы заявились на ремонт еще шести школ Альметьевского муниципального района», – отметил Тимур Нагуманов.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев осмотрел Центр образования №16, так называемую мегашколу, которая уже готова к открытию.

Магдеев отметил, что новая школа построена благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Стоимость объекта составила 2,5 млрд рублей.