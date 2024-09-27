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Детсады Нижнекамска направили 300 подушек в госпитали и помощь для мирного населения
Сотрудники детских садов №63 и 90 Нижнекамска передали помощь для участников специальной военной операции и мирного населения. Это более 300 подушек и свыше 30 тыс. рублей. В ближайшее время волонтеры закупят на эти деньги необходимые вещи и отправят их в зону проведения спецоперации.
На 32 тыс. рублей от коллектива детсада №63 волонтеры группы «Добрые сердца» планируют закупить средства гигиены, газовые горелки, баллоны и термосы — всё эти вещи регулярно необходимы бойцам. Это уже не первый раз, когда военнослужащие получат помощь от дошкольного учреждения.
«У нас детский сад компенсирующего вида, детки у нас с ОВЗ, они только рисуют рисуночки, мы уже приносили эти рисунки, отправляли бойцам. Также собирали вкусняшки, сладости, овощи, фрукты», — рассказала заведующая детсадом №63 Ольга Трачковская.
«К нам идут каждый день, очень приятно, что в нашей команде всё больше и больше неравнодушных нижнекамцев. Помощь нужна разная: кто-то плетет маскировочные сети, кто-то делает сухой душ, браслеты выживания, окопные свечи. Наши пенсионеры несут продукты, медикаменты, это всё очень необходимо», — заметила председатель СТОС Лариса Орлова.
Коллектив детского сада №90 в два захода привез в пункт сбора 320 подушек. Их волонтеры отвезут в Запорожскую область. Содержимое мешков распределят между садиками, гражданскими лицами и военнослужащими, которые находятся в госпиталях.
«Коллектив детского сада №90 оказывает благотворительную помощь в виде подушек для госпиталя. Пусть наши солдаты, защитники возвращаются живыми и здоровыми, их ждут дома», — пожелала старшая медицинская сестра детского сада №90 Ландыш Липунова.
Волонтеры напоминают, что наступает холодная погода. Поэтому жители Челнов могут помочь теплыми вещами, термобельем и носками. Группа «Добрые сердца» работает по адресу: пр. Химиков, 72б.
Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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