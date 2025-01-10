«Дети верят, что их вклад приблизит победу»: юные мезелинцы сплели 15 масксетей

Учащиеся и учителя школы №1 Мензелинска продолжают плести маскировочных сетей для участников специальной военной операции. Работа не прекращалась даже во время зимних каникул. В общей сложности 15 таких изделий уже отправлены в зону СВО.

Учащиеся и педагоги школы делают окопные свечи, сушат овощи для сухих супов, собирают травы и изготавливают ароматные чаи, пишут письма солдатам, собирают шефскую помощь. Для детей, раненых в ходе боевых действий и лежащих в госпитале, отправляют гипсовые фигурки и краски, чтобы они могли на свой вкус их разукрасить.

С лета прошлого года ученики классов с 6-го по 9-й приступили к плетению маскировочных сетей.

Процесс плетения масксетей непрост, но алгоритм работы уже отточен. Под полотном длиной 6 метров бойцы смогут укрыть военную технику.

Школьники трудятся ежедневно: во время перемен, после уроков, некоторые приходят даже рано утром, чтобы успеть вплести хотя бы пару ленточек.

Педагоги школы заявляют, что подобные мероприятия воспитывают патриотизм, учат ценить труд и взаимовыручку.

«Потребность в маскировочных сетках очень высока, поэтому эту работу мы будем продолжать. Каждый верит, что сети помогут сохранить чью-то жизнь. В каждую ее ячейку вплетаются детскими руками доброта и любовь. Дети верят, что их посильный вклад приблизит победу», — говорит директор школы Ольга Ильина.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Ильсеяр Хаертдиновой.