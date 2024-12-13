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Дети из Нижнекамска сделали окопные свечи и написали письма бойцам СВО
Увлекательный мастер-класс прошел в 37-м лицее, на котором юные нижнекамцы научились делать окопные свечи и написали письма солдатам. Гостями мероприятия стали дети с ограниченными возможностями здоровья, а также их родители. Как говорят организаторы, эта встреча в канун Нового года стала уже доброй традицией.
В изготовлении окопных свечей нет ничего сложного — нужны картон, банка, жидкий парафин. Но сегодня за столами особенные мастера: не только дети, но мамы ребят в роли помощников.
У одних получалось медленней, а у других чуть быстрее, но уже через полчаса весь подоконник был заполнен баночками. Здесь их наполняли парафином и оставляли остывать. Но отдыхать было некогда, ребята принялись писать письма солдатам.
В основном ребята писали под диктовку мам, но нет сомнений, что эти слова самые искренние. Были и те, кто справлялся самостоятельно.
«Мы пожелали солдату, чтобы война скорее закончилась и он вернулся живым и здоровым к своим родным и близким, которые его очень ждут. И мы написали, что мы очень благодарны за то, что он защищает нас, нашу Родину», — рассказала семья Васильевых.
«Пожелал успехов и всего хорошего. Чтобы всё сбылось у него, чтобы вернулся домой невредимым», — отметил участник мастер-класса Самат Гарифуллин.
Каждое письмо чуть позже положили в специальный конверт.
«Пишем нашим солдатам, военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне СВО, теплые письма с искренними пожеланиями. Сегодня для нас это особенные гости, потому что в Новый год мы хотим, чтобы каждый мужчина, который находится в зоне боевых действий, почувствовал домашнее тепло и частичку домашнего уюта», — поделилась замдиректора по воспитательной работе лицея №37 Эндже Гирфанова.
Уже совсем скоро письма и окопные свечи через волонтеров отправят бойцам. Ребята надеются, что их пожелания согреют и придадут сил нашим солдатам.
Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.
«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.
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Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой
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