Дети из Нижнекамска сделали окопные свечи и написали письма бойцам СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Увлекательный мастер-класс прошел в 37-м лицее, на котором юные нижнекамцы научились делать окопные свечи и написали письма солдатам. Гостями мероприятия стали дети с ограниченными возможностями здоровья, а также их родители. Как говорят организаторы, эта встреча в канун Нового года стала уже доброй традицией.

В изготовлении окопных свечей нет ничего сложного — нужны картон, банка, жидкий парафин. Но сегодня за столами особенные мастера: не только дети, но мамы ребят в роли помощников.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

У одних получалось медленней, а у других чуть быстрее, но уже через полчаса весь подоконник был заполнен баночками. Здесь их наполняли парафином и оставляли остывать. Но отдыхать было некогда, ребята принялись писать письма солдатам.

В основном ребята писали под диктовку мам, но нет сомнений, что эти слова самые искренние. Были и те, кто справлялся самостоятельно.

«Мы пожелали солдату, чтобы война скорее закончилась и он вернулся живым и здоровым к своим родным и близким, которые его очень ждут. И мы написали, что мы очень благодарны за то, что он защищает нас, нашу Родину», — рассказала семья Васильевых.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Пожелал успехов и всего хорошего. Чтобы всё сбылось у него, чтобы вернулся домой невредимым», — отметил участник мастер-класса Самат Гарифуллин.

Каждое письмо чуть позже положили в специальный конверт.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Пишем нашим солдатам, военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне СВО, теплые письма с искренними пожеланиями. Сегодня для нас это особенные гости, потому что в Новый год мы хотим, чтобы каждый мужчина, который находится в зоне боевых действий, почувствовал домашнее тепло и частичку домашнего уюта», — поделилась замдиректора по воспитательной работе лицея №37 Эндже Гирфанова.

Уже совсем скоро письма и окопные свечи через волонтеров отправят бойцам. Ребята надеются, что их пожелания согреют и придадут сил нашим солдатам.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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