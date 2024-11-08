Дети бойцов СВО в Альметьевске получат новогодние подарки и сертификаты

Новогодние сладкие подарки от главы района получат более 36 тысяч юных альметьевцев — это дошкольники, посещающие муниципальные детские сады, а также ученики 1–8-х классов, обучающиеся в муниципальных и государственных общеобразовательных учреждениях.

Дети участников спецоперации помимо сладкого подарка, получат еще и подарочные сертификаты, рассказалии «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

В настоящее время активно ведется работа над подготовкой подарков, определяется наполнение.

«При выборе сладкого подарка, в первую очередь, нужно обратить внимание на его состав», — прокомментировал глава района Тимур Нагуманов.

Инициатива, поддерживаемая главой района Тимуром Нагумановым, уже третий год подряд становится доброй новогодней традицией для юных жителей Альметьевска.

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