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Происшествия 29 июля 2024 14:14

По уточненным данным, с рельсов сошли девять вагонов поезда Казань – Адлер и электровоз

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В сошедшем с рельсов поезде в Волгоградской области было 812 человек, сообщил губернатор Андрей Бочаров. По предварительным данным, из 20 вагонов девять вагонов и электровоз сошли с рельсов.

Для ликвидации последствий ЧП на перегоне Гремячая-Котельниково сформирован оперативный штаб.

По данным РЖД, на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля КамАЗ выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом №491 Казань — Адлер. В результате произошел сход вагонов пассажирского поезда.

В настоящее время известно, что в поезде находились 812 человек. По данным Минздрава, в результате ЧП госпитализированы пять человек, в том числе один ребенок. Возбуждено уголовное дело.

#сход поезда #авария #ДТП
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