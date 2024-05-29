«Детей и байкеров в ДТП гибнет больше»: автоинспекторы татарстана бьют тревогу

За четыре месяца этого года в Татарстане произошло больше тысячи ДТП в которых погибли 92 человека и около тысячи получили ранения

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Л егкомысленное отношение к безопасности детей приводит к трагедиям »

По информации Госавтоинспекции, за 4 месяца этого года в Татарстане произошло больше тысячи ДТП, в которых погибли 92 человека и около тысячи получили ранения.

«Ситуация с детским травматизмом остается сложной. За четыре месяца с участием детей до 16 лет зарегистрировано 95 ДТП. Пятеро детей погибли и сто получили ранения. По сравнению с тем же периодом прошлого года погибших детей стало на два больше. Количество ДТП сократилось на восемь, а раненых детей меньше на одиннадцать. Несмотря на снижение показателей по раненым и количеству ДТП, любая смерть ребенка – это трагедия. Наша задача, чтобы таких ДТП вообще не было», – сказал заместитель начальника Госавтоинспекции Татарстана Дамир Бикмухаметов.

Дамир Бикмухаметов: «Ситуация с детским травматизмом остается сложной. Несмотря на снижение показателей по раненым и количеству ДТП, любая смерть ребенка – это трагедия» Фото: 16.мвд.рф

По статистике Госавтоинспекции, в большинстве случаев виновниками ДТП с детьми-пассажирами становятся родители и родственники этих детей, которые нарушают правила дорожного движения. С участием детей-пассажиров в этом году в Татарстане произошло 33 дорожно-транспортных происшествия, в которых два ребенка погибли и 36 получили травмы.

«3 января в Верхнеуслонском районе водитель автомобиля Toyota Camry выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Toyota Corolla. В результате 6-летняя девочка – пассажирка автомобиля Toyota Camry скончалась на месте. Еще два пассажира автомобиля Toyota Camry, мать и отец пострадавшей девочки, и водитель автомобиля Toyota Corolla получили травмы. Не пострадал только дядя ребенка, водитель автомобиля Toyota Camry», – сказал он.

Как отметил Дамир Бикмухаметов, согласно ПДД, перевозка детей в возрасте младше семи лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка.

Фото: © ГИБДД РТ

«Отдельно остановлюсь на взрослых, которые перевозят детей с нарушением правил. Легкомысленное отношение к их безопасности приводит к трагедиям. Такие безответственные взрослые должны понимать, что детское кресло нужно не для инспектора ДПС и не для того, чтобы избежать наказания, а для того, чтобы ребенок был в безопасности. Мы рекомендуем перевозить детей в детских креслах до 12 лет на заднем сиденье. “Почему?”– думают водители, ведь все нормально. Только вот после ДТП у ребенка шея сломана, а так – все нормально. Это происходит потому, что у ребенка ремень проходит через шею. А если он в детском кресле, то сможет отделаться ушибами», – отметил Дамир Бикмухаметов.

«Мотогруппы совместно с экипажами ловят байкеров-нарушителей»

Многие родители, покупающие своим детям мотоциклы, питбайки, скутеры и прочие транспортные средства, не осознают в полной мере, что это может повлечь за собой очень серьезные последствия, отметил Дамир Бикмухаметов.

«Например, 26 мая в Тетюшском районе водитель автомобиля Ford не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом под управлением 15-летнего подростка. В результате водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир с травмами доставлены в больницу. Отмечу, что мотоциклист не имел права управления, а его пассажир был без мотошлема», – рассказал заместитель.

«Многие родители, покупающие своим детям мотоциклы, питбайки, скутеры и прочие транспортные средства, не осознают в полной мере, что это может повлечь за собой очень серьезные последствия» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По его словам, зачастую родители знают об опасных игрушках детей и игнорируют это.

«К сожалению, на сегодняшний день имеются ДТП и со взрослыми мотоциклистами. В текущем году уже произошло 39 ДТП с их участием, в которых пять человек погибли и 35 получили травмы. Все ДТП с погибшими произошли на прошлой неделе. 25 мая в Верхнеуслонском районе 29-летний водитель мотоцикла BMW, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с мотоциклом BMW под управлением другого водителя. В результате ДТП водители и 34-летняя девушка-пассажир скончались на месте», – сказал Дамир Бикмухаметов.

Еще два смертельных ДТП произошло в Казани. 21 мая на перекрестке улиц Московская и Тази Гиззата женщина – водитель автомобиля Nissan, поворачивая налево, не уступила дорогу и совершила столкновение с мотоциклом Yamaha. В результате водитель мотоцикла скончался на месте. А 22 мая на улице Челюскина 19-летний водитель мотоцикла выехал на встречную полосу и совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем «Москвич». После чего мотоцикл совершил наезд на бордюрный камень и врезался в дерево. В итоге водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте, а его 13-летний пассажир, который был без мотошлема, госпитализирован с травмами.

«Напомню правила, при которых разрешается управлять мототранспортом. Мопедом или скутером – с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории "М". Объем двигателя не более 50 см³. Легким мотоциклом с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания менее 125 см³ – с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории “А1". А мотоциклом с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 125 см³ – с 18 лет при наличии водительского удостоверения категории "А". За управление лицами старше 16 лет транспортными средствами без водительского удостоверения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тыс. рублей с помещением транспортного средства на специализированную стоянку», – дополнил Дамир Бикмухаметов.

Еще одним популярным, но не менее опасным транспортным средством, по словам Дамира Бикмухаметова, являются квадроциклы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще одним популярным, но не менее опасным транспортным средством, по словам Дамира Бикмухаметова, являются квадроциклы.

«Они не допущены к эксплуатации на дорогах общего пользования. Их регистрация осуществляется в органах Гостехнадзора на основании паспорта самоходной машины. После регистрации владелец получает свидетельство о регистрации на квадроцикл, талон о прохождении техосмотра и один номерной знак. Для управления квадроциклом необходимо пройти обучение и получить удостоверение тракториста-машиниста с категорией "A1", а получить его можно по достижении 16 лет», – уточнил он.

Дамир Бикмухаметов рассказал «Татар-информу», что по питбайкам, скутерам и мотоциклам сейчас Госавтоинспекция проводит усиленную работу. Однако с начала этого года в Татарстане на учет поставлены еще 900 новых мотоциклов, и эта цифра продолжает расти вместе с количеством ДТП.

«Мы ежедневно выявляем нарушения ПДД, совершаемые данной категорией водителей, и отрабатываем это не только в Казани, но и по всей республике. В основном отработкой таких нарушений занимаются совместно мотогруппы МВД и экипажи, количество которых увеличивается», – рассказал он.