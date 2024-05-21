news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 21 мая 2024 11:12

Появилось видео смертельной аварии с мотоциклистом в Казани

Скопировать ссылку

Опубликован момент столкновения иномарки и мотоцикла в Казани, в результате которого погиб мужчина.

На кадрах видно, что водитель легкового автомобиля не уступила дорогу и столкнулась на перекрестке с движущемся навстречу мотоциклистом. От удара водитель вместе с мотоциклом отлетел на тротуар.

Ранее мы сообщали, что на пересечении улиц Московская и Таззи Гизата случилось смертельное ДТП в результате которого погиб 27-летний мотоциклист и пострадала 26-летняя девушка, которую сбил отлетевший от машины мотоцикл.

#смертельное дтп
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2