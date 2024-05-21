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Появилось видео смертельной аварии с мотоциклистом в Казани
Опубликован момент столкновения иномарки и мотоцикла в Казани, в результате которого погиб мужчина.
На кадрах видно, что водитель легкового автомобиля не уступила дорогу и столкнулась на перекрестке с движущемся навстречу мотоциклистом. От удара водитель вместе с мотоциклом отлетел на тротуар.
Ранее мы сообщали, что на пересечении улиц Московская и Таззи Гизата случилось смертельное ДТП в результате которого погиб 27-летний мотоциклист и пострадала 26-летняя девушка, которую сбил отлетевший от машины мотоцикл.
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