Появилось видео смертельной аварии с мотоциклистом в Казани

Опубликован момент столкновения иномарки и мотоцикла в Казани, в результате которого погиб мужчина.

На кадрах видно, что водитель легкового автомобиля не уступила дорогу и столкнулась на перекрестке с движущемся навстречу мотоциклистом. От удара водитель вместе с мотоциклом отлетел на тротуар.

Ранее мы сообщали, что на пересечении улиц Московская и Таззи Гизата случилось смертельное ДТП в результате которого погиб 27-летний мотоциклист и пострадала 26-летняя девушка, которую сбил отлетевший от машины мотоцикл.