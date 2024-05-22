Появились подробности смертельного ДТП с мотоциклистом в Казани

Госавтоинспекция Казани сообщила подробности смертельного ДТП с мотоциклистом в Авиастроительном районе Казани.

По данным ведомства, в 16.35 на улице Челюскина 20-летний мотоциклист за рулем MotoLand GPX столкнулся с автомобилем «Москвич».

Выяснилось, что мотоциклист не имел права управления. От полученных травм он скончался на месте, а 14-летнего пассажира мотоцикла увезли медики скорой помощи.