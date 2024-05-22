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Появились подробности смертельного ДТП с мотоциклистом в Казани
Госавтоинспекция Казани сообщила подробности смертельного ДТП с мотоциклистом в Авиастроительном районе Казани.
По данным ведомства, в 16.35 на улице Челюскина 20-летний мотоциклист за рулем MotoLand GPX столкнулся с автомобилем «Москвич».
Выяснилось, что мотоциклист не имел права управления. От полученных травм он скончался на месте, а 14-летнего пассажира мотоцикла увезли медики скорой помощи.
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