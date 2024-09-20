Депутаты соберутся на первое заседание Госсовета РТ седьмого созыва

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Первое заседание Государственного Совета РТ VII созыва состоится сегодня в Казани. На нем парламентарии рассмотрят организационные вопросы, всего их в повестке — 17.

В частности, депутаты изберут Председателя Госсовета РТ и его заместителей, секретаря парламента, членов президиума. Будут созданы комитеты, избраны их председатели, сформирован состав. Изберут также депутатов для работы на профессиональной постоянной основе.

Кроме того, парламентарии наделят полномочиями сенатора России — представителя от Государственного Совета РТ.

Будут сформированы парламентские комиссии по установлению идентичности текстов законов республики на татарском и русском языках, по депутатской этике, по контролю за достоверностью сведений о доходах и об имуществе депутатов.

На заседании будет представлена информация Центральной избирательной комиссии республики о результатах выборов депутатов Госсовета РТ VII созыва.