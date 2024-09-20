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Политика 20 сентября 2024 07:00

Депутаты соберутся на первое заседание Госсовета РТ седьмого созыва

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Депутаты соберутся на первое заседание Госсовета РТ седьмого созыва
Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Первое заседание Государственного Совета РТ VII созыва состоится сегодня в Казани. На нем парламентарии рассмотрят организационные вопросы, всего их в повестке 17.

В частности, депутаты изберут Председателя Госсовета РТ и его заместителей, секретаря парламента, членов президиума. Будут созданы комитеты, избраны их председатели, сформирован состав. Изберут также депутатов для работы на профессиональной постоянной основе.

Кроме того, парламентарии наделят полномочиями сенатора России представителя от Государственного Совета РТ.

Будут сформированы парламентские комиссии по установлению идентичности текстов законов республики на татарском и русском языках, по депутатской этике, по контролю за достоверностью сведений о доходах и об имуществе депутатов.

На заседании будет представлена информация Центральной избирательной комиссии республики о результатах выборов депутатов Госсовета РТ VII созыва.

«Первое организационное заседание парламента обычно вызывает большой интерес у избирателей республики. Поскольку именно на нем избираются руководящие органы, президиум, комитеты. И традиционно первое заседание транслируется по республиканскому телевидению и радио», заявила ранее секретарь Госсовета РТ VI созыва Лилия Маврина на заседании президиума.

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