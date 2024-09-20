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Депутаты соберутся на первое заседание Госсовета РТ седьмого созыва
Первое заседание Государственного Совета РТ VII созыва состоится сегодня в Казани. На нем парламентарии рассмотрят организационные вопросы, всего их в повестке — 17.
В частности, депутаты изберут Председателя Госсовета РТ и его заместителей, секретаря парламента, членов президиума. Будут созданы комитеты, избраны их председатели, сформирован состав. Изберут также депутатов для работы на профессиональной постоянной основе.
Кроме того, парламентарии наделят полномочиями сенатора России — представителя от Государственного Совета РТ.
Будут сформированы парламентские комиссии по установлению идентичности текстов законов республики на татарском и русском языках, по депутатской этике, по контролю за достоверностью сведений о доходах и об имуществе депутатов.
На заседании будет представлена информация Центральной избирательной комиссии республики о результатах выборов депутатов Госсовета РТ VII созыва.
«Первое организационное заседание парламента обычно вызывает большой интерес у избирателей республики. Поскольку именно на нем избираются руководящие органы, президиум, комитеты. И традиционно первое заседание транслируется по республиканскому телевидению и радио», — заявила ранее секретарь Госсовета РТ VI созыва Лилия Маврина на заседании президиума.
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