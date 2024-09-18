Единороссы в Госсовете РТ предложили Геннадия Емельянова на пост сенатора РФ

Геннадий Емельянов

Фото: gossov.tatarstan.ru

Парламентская фракция «Единая Россия» предложила наделить полномочиями сенатора России Геннадия Емельянова. Об этом стало известно на заседании оргкомитета представителей депутатов Госсовета РТ VII созыва.

«Свою кандидатуру представила только фракция „Единая Россия“», — рассказала секретарь оргкомитета Лилия Маврина.

Она отметила, что по закону кандидатуру сенатора России от парламента могут внести Председатель Госсовета, фракция или группа депутатов численностью не менее одной пятой от общего числа парламентариев.

Сенатором — представителем от законодательного органа может быть только избранный депутат.

На выборах в Госсовет РТ VII созыва, которые прошли 8 сентября, сенатор России от Татарстана Геннадий Емельянов был избран депутатом.

Если он вновь будет наделен полномочиями сенатора, то должен будет досрочно сложить полномочия депутата.

Емельянов находится на посту сенатора с 2019 года. До этого он был главой Елабужского района РТ.