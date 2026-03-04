Депутаты Госсовета Татарстана выразили соболезнования в связи с гибелью аятоллы Хаменеи

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Депутаты Государственного Совета Татарстана выразили соболезнования иранскому народу в связи с гибелью Верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хосейни Хаменеи и членов его семьи. Парламентарии оставили запись в книге соболезнований Генконсульства ИРИ и приняли участие в церемонии возложения цветов, сообщает пресс-служба Госсовета.

«Глубокой болью отозвалась в наших сердцах находящаяся за гранью общечеловеческих ценностей агрессия США и Израиля, приведшая к гибели официальных лиц Ирана, детей, немыслимым страданиям сотен мирных граждан исламской республики. Вместе со всей Российской Федерацией выступаем за немедленное прекращение боевых действий и возвращение к политико-дипломатическому процессу с целью урегулирования имеющихся противоречий на основе международного права. Передаем слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Рахбара Хаменеи, всему народу Исламской Республики Иран. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – сказано в тексте соболезнования.

По поручению Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина подписи под текстом поставили его заместитель Юрий Камалтынов, председатель Комитета ГС по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, заместитель председателя Комитета ГС по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев, заместитель председателя Комитета ГС по законности и правопорядку Ринат Фазылов, депутаты Госсовета Камиль Гилманов, Мякзюм Салахов и Ренат Валиуллин, отмечает пресс-служба.

Парламентарии Татарстана передали слова поддержки тем, кто потерял родных и близких, и пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Подробнее о церемонии возложения цветов можно прочитать в материале «Татар-информа» В Генеральном консульстве Ирана в Казани почтили память погибшего лидера ИРИ.

Высший руководитель Ирана аятолла Али Хосейни Хаменеи погиб при американо-израильском ударе по его резиденции. По информации иранских СМИ, в момент гибели верховный лидер исполнял свои обязанности и находился в своем рабочем кабинете. Это произошло утром 28 февраля.

Соболезнования Президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью Али Хаменеи выразил российский лидер Владимир Путин. Направил свои соболезнования Президенту ИРИ из-за гибели верховного лидера и других граждан страны и Раис Татарстана Рустам Минниханов.