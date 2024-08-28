Депутаты Госсовета РТ перечислили однодневный заработок жителям Курской области

Депутаты Государственного Совета Татарстана и сотрудники аппарата парламента перечислили однодневный заработок в помощь пострадавшим мирным жителям Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе Госсовета.

Средства направлены в благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ».

Для желающих присоединиться к оказанию помощи пострадавшим открыт счет.

РЕКВИЗИТЫ:

Расчетный счет в рублях

Благотворительный фонд "АК БАРС СОЗИДАНИЕ"

ОГРН 1061600052425

ИНН/КПП 1658079690/165701001

р/с 40703810100020000999 в ПАО "АК БАРС" БАНК

БИК 049205805

корреспондентский счет 30101810000000000805

назначение платежа «Помощь жителям Курской области»

Ранее аналогичную поддержку оказала администрация Менделеевского района РТ. Глава муниципалитета Радмир Беляев отмечал, что это было сделано по примеру Раиса Татарстана Рустама Минниханова.