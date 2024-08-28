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Общество 28 августа 2024 13:59

Депутаты Госсовета РТ перечислили однодневный заработок жителям Курской области

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Депутаты Государственного Совета Татарстана и сотрудники аппарата парламента перечислили однодневный заработок в помощь пострадавшим мирным жителям Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе Госсовета.

Средства направлены в благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ».

Для желающих присоединиться к оказанию помощи пострадавшим открыт счет.

РЕКВИЗИТЫ:
Расчетный счет в рублях
Благотворительный фонд "АК БАРС СОЗИДАНИЕ"
ОГРН 1061600052425
ИНН/КПП 1658079690/165701001
р/с 40703810100020000999 в ПАО "АК БАРС" БАНК
БИК 049205805
корреспондентский счет 30101810000000000805
назначение платежа «Помощь жителям Курской области»

Ранее аналогичную поддержку оказала администрация Менделеевского района РТ. Глава муниципалитета Радмир Беляев отмечал, что это было сделано по примеру Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

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