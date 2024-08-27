Бугульминцы направили более тонны грузов для жителей Курской области

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

Более тонны различных грузов отправлено жителям Курской области из Бугульминского района. Все необходимое для них собирали население, предприятия и учреждения, представители первичных отделений «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Были собраны средства гигиены, бутилированная вода, детское питание, постельные принадлежности и многое другое. На каждой коробке написано: «Курск! Мы с вами!».

«Беда пострадавших в приграничье — наша общая беда. Мы разделяем ее всем сердцем и помогаем конкретными делами», — заявил секретарь первичного отделения партии Сергей Мех.

Также гуманитарную помощь жителям региона, пострадавшего от атак ВСУ, передал Штаб общественной поддержки «Единой России». С помощью партнеров для женщин и детей в Курской области были собраны вещи первой необходимости.

По словам руководителя Штаба общественной поддержки, депутата Госсовета РТ Камиля Садриева, помощь, оказанная в трудный момент, объединяет жителей нашей страны.

«Мы осознаем нашу ответственность перед жителями России и продолжим оказывать необходимую поддержку нуждающимся», — сказал он.

Кроме того, в организации гуманитарной миссии принимало участие общественное движение «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!». На протяжении нескольких лет оно реализует проекты, направленные на поддержку мирных жителей.

«Это наша социальная миссия, и мы гордимся вкладом, который вносим в улучшение качества жизни в регионе. Мы будем продолжать оказывать внимание тем, кто нуждается, и стремиться к тому, чтобы каждый житель нашей республики чувствовал себя защищённым», — подчеркнула заместитель руководителя Штаба Анастасия Исаева.

Ранее «Единая Россия» уже передала Курской области 950 тонн гуманитарной помощи. По данным врио генсовета партии Владимира Якушева, свыше 12 тысяч жителей смогли получить консультации, гуманитарную и юридическую помощь в штабе общественной поддержки партии в Курске.

В оказании помощи региону задействованы практически все региональные отделения. Благодаря их усилиям обеспечены потребности в бытовой технике, продуктах, бытовой химии и гигиенических средствах во всех пунктах временного размещения Курска. Сейчас прорабатывается вопрос об оборудовании дополнительных мест в одном из центральных ПВР, сообщил врио секретаря Генсовета.