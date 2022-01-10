Депутаты Госсовета Татарстана присоединились к новогодней акции «Елка желаний»

Депутаты Госсовета Татарстана исполнили новогодние желания детей в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Всего с елки, организованной в парламенте в декабре прошлого года, депутаты сняли 84 открытки, на которых дети написали о своих мечтах. Большая часть их них уже исполнена, сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

Секретарь Госсовета Лилия Маврина исполнила желание четырехлетнего Наиля Ермилова, который мечтал о машинках и большом гараже для них, а парламентарий Алексей Созинов передал шестилетнему Сабиру планшет.

Депутат Рамиль Ахметов исполнил желания Ульяны из Казани, которая тоже мечтала о планшете, и Айнура из Рыбно-Слободского района, который захотел получить в подарок ноутбук. Эдуард Шарафиев исполнил мечту одиннадцатилетней Анастасии Ивановой о многофункциональном устройстве. «Настя, несмотря на сложный диагноз, учится в коррекционной школе. Подарок, о котором она мечтала, – многофункциональное устройство, – поможет ей выполнять домашние задания и распечатывать картинки для раскрашивания», – подчеркнул он.

Тахир Хадеев исполнил мечту семнадцатилетней Арины Утеевой о телефоне, Артур Абдульзянов подарил восьмилетней Дарине Ульяниной из Арска 3D-ручку, Ольга Воронова передала семилетнему Руслану Галяутдинову детский синтезатор, а Николай Нефедов помог осуществить мечту шестилетнего Егора Зыкова о батуте.

Фаниль Багаутдинов вручил Егору Русинову радиоуправляемую машину «Полицейский джип», а Светлана Вострикова исполнила желание Алисы и Алеси из Нижнекамска, которые захотели поплавать с дельфинами. В рамках благотворительной акции Алсу Набиева помогла трехлетнему Мише, который попросил шведскую стенку.

Всероссийская акция «Елка желаний» стартовала 15 ноября 2021 года и продлится до 28 февраля 2022 года. Ее участниками стали дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети из малообеспеченных семей, пожилые люди с тяжелыми заболеваниями. Все они, в том числе 2 тыс. татарстанцев, отправили письма о своих новогодних желаниях на федеральный сайт проекта.

Ранее в благотворительной акции принял участие и Президент России Владимир Путин. Он помог 13-летней Татьяне Троценко из Ставропольского края побывать на балете «Лебединое озеро» в Мариинском театре, а для юного жителя Бурятии с диагнозом «дистрофия Дюшенна» Оскара организовал индивидуальную экскурсию в пожарную часть. Также глава государства не только подарил 14-летнему Марку из Подмосковья гитару, но и помог решить проблему с жильем семье мальчика.