Депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев об атаке БПЛА: «Враг подлый и низкий»

Игорь Бикеев

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Мнением об утренней атаке беспилотников на Татарстан с «Татар-информом» поделился депутат Госсовета РТ, первый проректор Казанского инновационного университета Игорь Бикеев.

«Враг всегда усиливает террористические атаки, когда его положение становится тяжелым и даже угрожающим. Таким образом он пытается отвлечь внимание от собственных неудач, причинить ущерб, но, прежде всего, посеять страх. Устрашение – это суть терроризма, его нерв», – сказал он.

По словам Игоря Бикеева, Татарстан – один из локомотивов развития России, успешный во всех отношениях регион с крупными промышленными, образовательными, инфраструктурными объектами. По этой причине враг выбрал Татарстан для террористических покушений, отметил Бикеев.

«Удар боевых дронов еще больше укрепляет нашу уверенность в том, что Россия идет верной дорогой, что политика Президента страны Владимира Путина полностью оправдана. Главное – не поддаваться панике, именно этого добиваются террористы. Действовать разумно, с холодной головой. Враг подлый, низкий. И ему нас не победить», – подытожил депутат Госсовета РТ.

Напомним, сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Позже гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев уточнил, что удар беспилотников пришелся по общежитию на территории особой экономической зоны.

По данным пресс-службы главы республики, в результате атаки серьезных разрушений нет, работа предприятий не прервана. Следователи будут расследовать обстоятельства обстрелов.