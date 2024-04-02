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Депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев об атаке БПЛА: «Враг подлый и низкий»
Мнением об утренней атаке беспилотников на Татарстан с «Татар-информом» поделился депутат Госсовета РТ, первый проректор Казанского инновационного университета Игорь Бикеев.
«Враг всегда усиливает террористические атаки, когда его положение становится тяжелым и даже угрожающим. Таким образом он пытается отвлечь внимание от собственных неудач, причинить ущерб, но, прежде всего, посеять страх. Устрашение – это суть терроризма, его нерв», – сказал он.
По словам Игоря Бикеева, Татарстан – один из локомотивов развития России, успешный во всех отношениях регион с крупными промышленными, образовательными, инфраструктурными объектами. По этой причине враг выбрал Татарстан для террористических покушений, отметил Бикеев.
«Удар боевых дронов еще больше укрепляет нашу уверенность в том, что Россия идет верной дорогой, что политика Президента страны Владимира Путина полностью оправдана. Главное – не поддаваться панике, именно этого добиваются террористы. Действовать разумно, с холодной головой. Враг подлый, низкий. И ему нас не победить», – подытожил депутат Госсовета РТ.
Напомним, сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Позже гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев уточнил, что удар беспилотников пришелся по общежитию на территории особой экономической зоны.
По данным пресс-службы главы республики, в результате атаки серьезных разрушений нет, работа предприятий не прервана. Следователи будут расследовать обстоятельства обстрелов.
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