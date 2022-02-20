Депутат Госдумы Водолацкий: Гражданство РФ получили уже более 770 тыс. жителей Донбасса

По последним данным около 950 тысяч человек подали заявление на получение гражданства РФ. Число жителей Донбасса, сообщил депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

По словам депутата, гражданство России получили уже более 770 тысяч человек.

«Общее количество написавших заявление — порядка 950 тыс. человек. Люди сейчас продолжают идти в миграционные службы и пишут заявления на получение гражданства РФ», — пояснил Водолацкий.

По данным на 15 февраля, уточнил депутат, количество граждан РФ, которые проживают в ДНР и ЛНР, составляет 775 тыс. 620 человек. Процедуру оформления гражданства проходит еще для 170 тыс. человек.

Накануне Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках накаляется. О готовности принять беженцев из Донбасса заявили 26 российских регионов. Путин поручил перечислить беженцам по 10 тыс. рублей.