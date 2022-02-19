Беженцев из Донбасса готовы принять 26 регионов России

26 российских регионов заявили о готовности принять беженцев из Донбасса. Об этом со ссылкой на врио главы МЧС России Александра Чуприяна сообщает РИА Новости.

«26 регионов прислали списки, что они готовы принять. РЖД также готовы предоставить составы для передислоцирования беженцев в другие субъекты РФ. Сейчас эта логистика прорабатывается», — уточнил врио министра.

Ранее ДНР и ЛНР приняли решение эвакуировать граждан в Ростовскую область из-за высокой угрозы вторжения Украины. Также объявлена всеобщая мобилизация.

Накануне Президент России Владимир Путин поручил перечислить по 10 тыс. рублей беженцам из Донбасса.