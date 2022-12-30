Депутат Госдумы РФ исполнил новогоднее желание ребенка из Татарстана

Депутат Государственной Думы РФ от Республики Татарстан Айдар Метшин вручил Даниилу из Тукаевского района телескоп.

Даниил учится на «отлично» во втором классе Малошильнинской средней школы. «Он много читает и больше всего интересуется темой космоса. На Новый год он загадал желание — получить телескоп, чтобы наблюдать небесные тела. Больше всего мечтает увидеть Юпитер», — рассказала мать мальчика.

«Елка желаний» — самый добрый новогодний проект. Участвуя в нем, мы, взрослые, можем почувствовать себя Дедом Морозом и дарить ребятам новые возможности. Успехов Даниилу! У такого усердного юного астронома обязательно всё получится!» — выразил уверенность Айдар Метшин.

Акция «Елка желаний» проводится уже пятый год по инициативе Президента России Владимира Путина. Благодаря этой инициативе дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, а также ребята из малообеспеченных семей и дети-сироты получили возможность осуществить свои самые сокровенные мечты.

Сам российский лидер в этом году уже принял участие в акции.

Присоединился к акции и Президент РТ Рустам Минниханов. 21 декабря в Татарстане он выбрал две открытки с новогодними пожеланиями детей, а во время поездки в Москву 22 декабря — три елочных шарика.