Депутат Госдумы подарил девочке из Дагестана лошадь на Новый год

Депутат Государственной Думы ФС РФ Абдулхаким Гаджиев подарил юной 14-летней жительнице Дагестана коня на Новый год. Об этом парламентарий рассказал РИА Новости.

По словам Халун Магомедовой из поселка Ханар в городе Кизилюрте, она написала Президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой подарить ей лошадь для занятий конкуром.

«Увидела по телевизору конкур, заинтересовалась, захотела заниматься. Втайне от родителей написала письмо Президенту. Когда родители узнали, очень удивились, даже немного поругали, что не предупредила их. Но они приняли мой выбор и порадовались за меня», — пояснила она.

Гаджиев отметил, что новогодние желания детей должны исполняться, добавив, что он не мог пройти мимо этой мечты, так как сам начинал свою трудовую деятельность в Дагестане.

«В Кизилюртовском районе после окончания Горьковской школы милиции я начинал лейтенантом свою деятельность в органах внутренних дел. Поэтому, увидев такое трогательное письмо от юной землячки, не смог пройти мимо. В обмен на скакуна Халун обещала окончить школу на одни пятерки», — сказал он.

Сегодня, 28 декабря, на территории экотуркомплекса «Главрыба» девочке передали лошадь, которую она решила назвать Золушкой.

Ранее Владимир Путин также поучаствовал в исполнении новогодних желаний. Он присоединился к благотворительной акции «Елка желаний», которая проходила с 15 ноября по 11 декабря в рамках форума #МЫВМЕСТЕ для помощи сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья или из малоимущих семей в исполнении их заветных желаний.

Президент России помог мальчику из Бурятии с диагнозом «дистрофия Дюшенна» почувствовать себя настоящим пожарным и исполнил мечту тяжелобольной школьницы Татьяны Троценко, которая мечтала попасть на балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Также он помог решить проблему с жильем семье 14-летнего Марка из Подмосковья, который мечтал о гитаре.