Путин исполнил новогоднее желание тяжелобольной девочки из Ставропольского края

Президент России Владимир Путин исполнил новогоднее желание школьницы из Ставропольского края, страдающей тяжелым заболеванием. Девочка всегда мечтала посетить балет «Лебединое озеро», и сегодня она пойдет в Мариинский театр в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Правительство Ставрополья.

На международном форуме #МЫВМЕСТЕ российский лидер поучаствовал в праздничной акции «Елка желаний». Он выбрал три шарика с елки, где были написаны желания детей.

В одном из шариков оказалась мечта 13-летней Татьяны из Ставропольского края, которая закончила хореографическую школу и поступила в музыкальную. В этом году у девочки диагностировали тяжелое заболевание, и сейчас она проходит лечение в Петербурге.

«Сегодня школьница из Изобильного Татьяна Троценко идет в Мариинский театр в Санкт-Петербурге на постановку балета „Лебединое озеро“. Эту ее мечту исполнил Президент России Владимир Путин — шарик с желанием девочки он снял в начале декабря с „Елки желаний“», — отметили в пресс-службе краевой администрации.