Депутат Голиков призвал ограничить право на госслужбу для уехавших от мобилизации

Россиянам, подпадающим под призыв, но уехавшим из страны после начала частичной мобилизации, могут ограничить право на прохождение государственной службы. Соответствующий законопроект начал готовить депутат Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия» Олег Голиков.

Кроме того, по словам парламентария, у уехавших из России может оказаться ограничена возможность занимать выборные должности в органах муниципальной и государственной власти.

«Свое отношение к родному государству, эти граждане выразили „убежав“ от частичной мобилизации за границу. Думаю, таким деятелям должно быть ограничено право в будущем на работу в органах государственной власти нашей страны, игнорировать священный долг по защите Родины, нельзя никому», — написал депутат в своем Telegram-канале (особенности пунктуации сохранены — прим. Т-и).

Ранее член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Николай Брыкин предложил признать уехавших из страны после начала специальной военной операции на Украине иностранными агентами.

При этом недавно Президент РФ Владимир Путин заявил, что «не особенно» осуждает тех, кто, на его взгляд, не проявил достаточного патриотизма. Впрочем, он убежден, что основная часть населения, «99,9%», поддерживает действия руководства государства. Президент РТ Рустам Минниханов в свою очередь усомнился в патриотизме тех, кто уехал из России после начала частичной мобилизации.