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Французский политик Филиппо: Интервью Путина Такеру вызвало панику у сторонников НАТО
Интервью, которое взял у Президента России Владимира Путина американский журналист Такер Карлсон, вызвало панику у союзников НАТО. Такое мнение на своей странице в Х (бывшая соцсеть Twitter) высказал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Их мир рушится, они готовы к тотальной войне!» – сказал он.
Напомним, американский журналист Такер Карлсон прибыл в Москву, чтобы взять интервью у российского лидера. 2-часовое видео встречи было опубликовано в 2.25 по московскому времени 9 февраля, в Х и на YouTube-канале представителя СМИ и за 7 часов набрало более 60 млн и почти 2,5 млн просмотров соответственно. Русскоязычная версия вышла на сайте Кремля в 7.00. Свое желание взять интервью у Владимира Путина Такер Карлсон ранее объяснил тем, что, по его мнению, американцы абсолютно не в курсе событий, происходящих в России и на Украине.
По состоянию на 19.05 10 февраля видео в Х набрало 178,1 млн просмотров (942,7 тыс. отметок «Нравится»), на YouTube – 11 млн.
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