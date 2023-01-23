Депутат-доброволец из РТ рассказал, как наши бойцы отстояли Авдеевское направление

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев, отправившийся добровольцем в зону спецоперации на Украине, рассказал в своем телеграм-канале о том, что 19 января бойцы 2-го батальона ОДШБр «Ветераны» вместе с интербригадой «Пятнашка» и сводным корпусом ДНР остановили прорыв ВСУ на Авдеевском направлении.

«Бой длился более 6 часов. К сожалению, есть бойцы, которые получили ранения, но наши позиции были удержаны. Противник же получил ответный удар и понес большие потери», – сообщил Шарафиев.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно о том, что депутат Государственного Совета Татарстана Эдуард Шарафиев отправился добровольцем в зону СВО. Корреспонденту «Татар-информа» тогда удалось связаться с депутатом и узнать причину его решения.

Около недели назад Шарафиев поделился, что проходит службу в зоне спецоперации на Украине в составе 2-го Батальона Отдельной Штурмовой Бригады «Ветераны». А буквально на днях он рассказал на видео о ситуации в зоне СВО, моральном настрое наших бойцов, подлости врага и нуждах фронта.