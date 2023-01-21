«Против нас воюет весь Запад»: Депутат-доброволец из РТ рассказал о ситуации в зоне СВО

В Сети появилось видео интервью, которое взял Председатель Общероссийского общественного движения «ВЕТЕРАНЫ РОССИИ» Ильдар Резяпов у своего сослуживца и добровольца депутата Государственного Совета РТ шестого созыва Эдуарда Шарафиева, служащего во 2-ом Батальоне Отдельной Штурмовой Бригады «ВЕТЕРАНЫ».

В основном речь шла о моральном настрое бойцов, подлости врага и нуждах фронта.

Эдуард рассказал, что сейчас с ним в подразделении служат немало бойцов из Татарстана.

«Многие уже закончили службу, у них окончен контракт. Есть ребята, которые получили ранения, и находятся сейчас в больнице. Также человек 15 – на передовой, они мои земляки. Это очень важно, ощущать плечо товарища рядом. Чувствуешь себя как дома», – поделился Эдуард.

На вопрос о том, что побудило его оставить «гражданку», службу и отправится в зону СВО, депутат без сомнения ответил, что это – общий долг. И нет разницы, кто и какую должность занимает.

«Бизнес, политика, мы должны быть сейчас едины, защищая нашу Родину и отстаивая возможность для наших детей жить в свободной стране», – продолжил политик.

Про моральный настрой наших ребят Эдуард ответил, что у бойцов дух отличный. Каждый знает, что борется за правое честное дело и победа точно будет за нами! Кроме того, от сказал, что среди татарстанцев – много патриотов.

«Татарстан поддерживает нашего верховного главнокомандующего в СВО по денацификации и демиталиризации УК. Всем большой привет и спасибо за помощь», – продолжил депутат.

В разговоре с сослуживцем депутат затронул тему неонацистов и иностранных наемников в зоне СВО. Он сказал, что враг действует подло, стреляя исподтишка и скидывай мины.

«Против нас работают иностранные снайперы, граждане Польши и Латвии. Они работают по нам день и ночь. Действительно, много наемников, это слышно по перехваченным радиосообщениям. Против нас, по сути, воюет весь коллективный Запад», – отметил Шарафиев.

Ближе к концу разговора политик рассказал, что всем бойцам очень важна гуманитарная помощь. Ведь, по его словам, каждый боец должен чувствовать обратную связь с Родиной.

«Такая поддержка нам оказывается, и большие слова благодарности всем тем, кто нашим бойцам помогает. Мы сделаем все возможное, чтобы день победы наступил как можно раньше», – с улыбкой сказал депутат.

Эдуард сделал акцент на том, что сейчас нашим бойцам очень нужно снаряжение, в частности шлемы, бронежилеты, а также спецтехника, чтобы доставлять раненых бойцов до медучреждений.

«Обстрелы не прекращаются ни на секунду. Если будет такая возможность, как-то поддержать нас в части соприкосновения, мы будем такой поддержке рады», – рассказал Эдуард.

В конце беседы депутат передал большой привет всем друзьям, близким и семье.

«Мы непременно вернемся, и вернемся с победой, и постараемся сделать это как можно раньше», – закончил политик.

Напомним, что депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев уехал на фронт добровольцем в ноябре минувшего года. В одном из интервью агентству он рассказал, что хочет лично узнать о нуждах военных и местного населения.

С начала военной спецоперации Шарафиев неоднократно занимался сбором и отправкой гуманитарной помощи именным батальонам. Перед тем как отправиться на фронт, народный избранник прошел боевую подготовку.