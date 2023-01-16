Депутат Госсовета РТ Шарафиев рассказал, в каком батальоне он служит в зоне СВО

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев рассказал в своем официальном телеграм-канале, что проходит службу в зоне спецоперации на Украине в составе 2-го Батальона Отдельной Штурмовой Бригады «Ветераны».

Как отметил сам депутат, вопрос о том, в каком подразделении он проходит службу на фронте, стал самым часто задаваемым от его друзей и знакомых с момента, как Шарафиев подписал контракт в качестве добровольца.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно о том, что Государственного Совета Татарстана Эдуард Шарафиев отправился добровольцем в зону СВО. Корреспонденту «Татар-информа» тогда удалось связаться с депутатом и узнать причину его решения.

Несколько дней назад Шарафиев снова вышел на связь и рассказал о своих буднях в зоне спецоперации.