Депутат из Челнов — об отмене налогов для воинов: Все посчитали долгом проголосовать «за»

Горсовет Набережных Челнов 2 ноября освободил от уплаты двух налогов жителей, призванных на военную службу по частичной мобилизации, военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей. Речь идет об одном объекте налогообложения по земле и имуществу. Депутат Набережных Челнов Раиль Минегалиев поделился с «Татар-информом», что все участники заседания посчитали своим долгом проголосовать за это решение.

«По-другому поступить нельзя. Наши ребята, челнинцы, защищают жителей новых территорий России, и мы должны всеми возможными способами поддерживать здесь их и членов их семей. Поэтому мы все посчитали своим долгом проголосовать за озвученные сегодня меры поддержки. И как депутаты, предприниматели продолжаем поддерживать мобилизованных, их семьи по другим направлениям», — поделился собеседник агентства.

Город взял на себя расходы по оплате за питание в школах, посещение детских садов для детей мобилизованных и участников СВО, а также по организации для них новогодних мероприятий и подарков.

«Все эти затраты будут возмещены за счет средств остатков бюджета на начало года. Это достаточно большие расходы — одна только статья, касающаяся освобождения от оплаты посещения школ и детсадов, предусматривает около 20 млн рублей», — напомнил Раиль Минегалиев.

Дополнительно на повестке стоит вопрос о возмещении затрат на проезд до образовательных заведений членам семей мобилизованных и проходящих службу по контракту в зоне СВО.

«Если средства на покрытие таких расходов будут найдены, то мы поддержим и такой вид помощи», — отметил парламентарий.

Кроме того, на днях в Лисичанк было отправлено 2 тонны гуманитарного груза, собранного предпринимателями Закамья: продукты, медикаменты, средства гигиены и другие необходимые вещи. Участие в сборе и отправке принял депутат Раиль Минегалиев.