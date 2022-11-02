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Ру Тат
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Общество
2 ноября 2022  08:51
Эльза Кузнецова

Челны направят 20 млн рублей на поддержку детей мобилизованных граждан

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На поддержку детей мобилизованных из бюджета Набережных Челнов будет направлено 20 млн рублей. Об этом на заседании Горсовета сообщила начальник Управления финансов Светлана Мулюкова.

По словам докладчика, данные средства выделены на финансирование расходов из-за освобождения от родительской платы за содержание детей, посещающих детские сады.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, комментируя выступление коллеги, напомнил, что с 1 октября дети, чьи родители были призваны в рамках частичной мобилизации, получают бесплатное школьное питание. Дошкольникам город оплачивает посещение детских садов.

Мэр подчеркнул, что в Челнах достаточно большое количество таких семей — чуть более 800 мобилизованных граждан убыли на учебные полигоны. Порядка 800-900 детей военнослужащих бесплатно питаются в школах, еще 400-500 ходят в детские сады.

«Мы полностью освобождаем семьи военнослужащих от достаточно серьезных затрат, беря их на городской бюджет. Платить будем мы, город. Мы понимаем, что основной кормилец ушел защищать Родину. Ушел на фронт, ушел на войну. Пока эти затраты [составляют] только 20 млн, но они будут кратно больше. Надо будет — и 120 млн будем платить. Бюджет для того и существует, чтобы его тратить на нужды людей», — подчеркнул мэр города Наиль Магдеев.

Как ранее сообщал «Татар-информ», под частичную мобилизацию попадают 300 тыс. российских резервистов. Указ о ее проведении подписал Президент РФ Владимир Путин.

#наиль магдеев
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