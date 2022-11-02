12 млн рублей выделят Челны на новогодние подарки детям военнослужащих в зоне СВО

12 млн рублей будут направлены на организацию новогодних мероприятий и закупку подарков для детей из малообеспеченных семей, сотрудников муниципальных учреждений, военнослужащих, призванных в рамках проведения специальной военной операции. Об этом на заседании Горсовета сообщила начальник Управления финансов Светлана Мулюкова.

Депутаты города ранее рассмотрели предложение на совместном заседании комиссий, сегодня же они единогласно утвердили данное решение.

Мэр Челнов Наиль Магдеев привел в пример поддержку, которую семьям мобилизованных предоставляет КАМАЗ. Здесь за каждым ушедшим защищать Родину сохранена зарплата в 50 тыс. рублей.

«Мы понимаем, что такое временно пока остаться без мужчин. Осталась семья, дети, супруга. Поэтому и в данном случае и мы со своей стороны, и предприятия, двойной тягой будем оказывать помощь и поддержку. И мы, как люди сопричастные к тем событиям, которые происходят в стране, должны протянуть руку помощи», — прокомментировал Наиль Магдеев выступление коллеги.

Из 44 депутатов на заседании Горсовета сегодня присутствуют 30. Другие 14 народных избранников отсутствуют по уважительным причинам (командировка, больничный, отпуск). Кворум имеется. На совещание также приехали депутаты Государственного Совета Республики Татарстан Владимир Чагин, Олег Николаев, Светлана Захарова.