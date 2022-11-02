Мобилизованные и добровольцы из Челнов освобождены от налога на имущество

Мобилизованные и добровольцы из Набережных Челнов, принимающие участие в спецоперации на Украине, будут освобождены от налога на имущество. Такое решение единогласно приняли депутаты горсовета.

«Предлагается граждан Российской Федерации, проживающих в городе Набережные Челны, призванных на военную службу по частичной мобилизации в ВС РФ, и военнослужащих, принимающих участие в СВО, и членов их семей освободить от налогообложения в отношении одного объекта налогообложения по земле и имуществу, — доложила начальник Управления финансов Автограда Светлана Мулюкова.

Проект решения обсуждался на профильной комиссии и на совместном заседании постоянных комиссий горсовета.

Мэр Наиль Магдеев прокомментировал, что данный шаг — это мера социальной поддержки в денежном эквиваленте для семей военнослужащих. По его словам, сейчас наступило время имущественного налога за 2021 год в местный городской бюджет.

«Лица, которые призваны в рамках частичной мобилизации, лица, которые добровольно вошли в батальоны „Алга“ и „Тимер“, — нам разницы никакой нет, мобилизованный ты или пошел по зову своего сердца в добровольческий батальон. На поле боя они в одинаковых условиях. Мы на этот шаг идем. Никаких отсрочек. Полное освобождение от уплаты налога на имущество за 2021 год. Это квартира, дачный участок и земля, если арендуется у муниципалитета», — отметил градоначальник.