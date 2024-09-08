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Общество 8 сентября 2024 14:11

«День ответственности»: Ринат Садыков проголосовал на выборах в Госсовет

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«День ответственности»: Ринат Садыков проголосовал на выборах в Госсовет
Фото: телеграм-канал Рината Садыкова

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков принял участие в выборах депутатов Госсовета РТ. Об этом глава ведомства написал в своем телеграм-канале.

«Сегодня окунулся в воспоминания детства и своих юных лет! Пришел в родную школу, на свой избирательный участок! Как и раньше, сегодня в воскресный день выборов тебя встречают приветливые учителя, играет музыка, в разгаре работает ярмарка вкусностей!» – сказал министр.

Он подчеркнул, что день выборов – день ответственности каждого молодого жителя республики. Министр также выделил то, что молодые избиратели с самого раннего утра идут на участки и активно голосуют.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва проходят сегодня, 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. ЦИК Татарстана зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что свой голос отдали Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. К полудню на выборах в Госсовет Татарстана проголосовали 32,2% избирателей.

#Выборы в Госсовет РТ #Ринат Садыков
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