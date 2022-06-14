Делегация Мьянмы примет участие в ПМЭФ на министерском уровне

Министерская делегация Мьянмы станет одним из участников Санкт-Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Нейпьидо.

«Следующие министры примут участие в форуме: министр международного сотрудничества, министр планирования и финансов, министр электроэнергии и энергетики, министр экономики и торговли, министр инвестиций», — отметил источник.

Юбилейный Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня. Согласно данным Росконгресса, участие в нем подтвердили представители более 90 стран. Так, ранее сообщалось, что одним из участников станет делегация Индии.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Президент РФ Владимир Путин выступит на мероприятии в очном формате. По его словам, российский лидер затронет такие темы, как влияние санкций против РФ на рост цен на энергоресурсы и начинающийся в мире продовольственный кризис.