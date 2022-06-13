Песков назвал чрезвычайно важным выступление Путина на ПМЭФ 17 июня
Выступление Президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии предстоящего Петербургского международного экономического форума будет чрезвычайно важным. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По словам пресс-секретаря главы государства, российский лидер затронет такую тему, как влияние санкций против РФ на рост цен на энергоресурсы и начинающийся в мире продовольственный кризис.
«Мы сейчас видим, как эти все рестрикции, санкции, которые введены [против России], бьют по ценам на энергетику, на продукты питания и так далее», — уверен представитель Кремля. По его мнению, — РФ «слишком большая страна, чтобы война против нее не аукалась <…> в качестве бумеранга».
«Конечно же, об этом невозможно не говорить, и я уверен, что Президент будет говорить об этом», — заметил Песков. И добавил: «Конечно, в этом году его речь на форуме будет чрезвычайно важной».
XXV Петербургский международный экономический форум будет проходить с 15 по 18 июня, пленарная сессия с участием Владимира Путина состоится 17 июня.
Президент РФ 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и стали ужесточать санкции против России.