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Официальная хроника
10 июня 2022  10:00

Делегация Индии примет участие в ПМЭФ на министерском уровне

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Индия примет участие в Петербургском международном экономическом форуме на министерском уровне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на индийское посольство в Москве.

«Мы рассчитываем на участие в ПМЭФ на министерском уровне», — отметили в диппредставительстве.

Согласно информации Росконгресса, участие в юбилейном 25-м Петербургском международном экономическом форуме, которое состоится 15-18 июня, подтвердили представители более 90 стран. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Президент РФ Владимир Путин выступит на мероприятии в очном формате.

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