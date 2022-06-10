Делегация Индии примет участие в ПМЭФ на министерском уровне

Индия примет участие в Петербургском международном экономическом форуме на министерском уровне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на индийское посольство в Москве.

«Мы рассчитываем на участие в ПМЭФ на министерском уровне», — отметили в диппредставительстве.

Согласно информации Росконгресса, участие в юбилейном 25-м Петербургском международном экономическом форуме, которое состоится 15-18 июня, подтвердили представители более 90 стран. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Президент РФ Владимир Путин выступит на мероприятии в очном формате.